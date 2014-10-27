Сенаторы призывают США предоставить Украине реальную помощь – оборонительное оружие
Сенаторы Бен Кардин (Демократическая партия) от Мериленда и Роб Портман от штата Огайо распространили заявление, в котором призывают Соединенные Штаты предоставить Украине оборонительное оружие для защиты от агрессии России.
Об этом сообщает Голос Америки.
«Украине нужная наша поддержка. Если США не окажут военной помощи, то никто другой этого не сделает», - говорится в заявлении.
В документе отмечается, что «украинцы голосуют на выборах в Верховную Раду. Российская агрессия препятствует этому процессу, поскольку президент Путин по-прежнему отрицает способность Украины определять свое будущее. Россия активно пытается помешать Украине реализовать свое стремление к более свободному и достойному будущему».
Сенаторы констатируют, что «прошел месяц с тех пор, как украинское правительство достигло соглашения о прекращении огня с поддерживаемыми Россией боевиками в юго-восточной Украине. Боевики регулярно нарушали это соглашение, и с момента вступления соглашения в силу сотни украинских военнослужащих погибли в боях с силами сепаратистов».
«Еще в июле мы призвали США предоставить Вооруженным Силам Украины оборонительное оружие, необходимое для охраны границ, защиты суверенитета, отражения российской агрессии и сохранения верховенства закона. Хотя США способствовали предоставлению Украине важных гарантий по займам и помогали ей получить займы от МВФ и ЕС, столь важные политические и экономические реформы, осуществлению которых эти займы призваны содействовать, невозможны, если Украина не сможет сохранить свою территориальную целостность, и если украинцы будут жить под постоянной угрозой нападения поддерживаемых Россией сепаратистов. Несмотря на то, что обязательство США предоставлять большее количество несмертоносного оружия – это позитивный шаг, мы надеемся, что оборонительные военные средства скоро попадут к тем, кому они нужны», - отмечают сенаторы в своем заявлении.
Читайте такжеНемцов поздравил украинцев с европейским выборомОни подчеркивают: «Помощь важна, так же как моральная, дипломатическая и политическая поддержка, которую мы предоставляем Украине. Однако заявления о солидарности не способны остановить пули, помощь сама по себе не защищает границ, и наши слова о поддержке территориальной целостности Украины не обеспечат эту целостность».
«Действительно, - уверены они, - только Украина может обеспечить свое будущее, но ей нужна для этого наша помощь. Украине необходимо оборонительное оружие для защиты от вооруженных нападений; дроны для наблюдения за границами и отражения попыток нарушений ее суверенитета; надежные средства коммуникации, чтобы не позволить России узнавать об украинских планах и расположениях войск; ей нужен контрбатарейный радар. Однако самое важное – ей нужно четкое обязательство США и наших союзников предоставлять качественную технику в необходимом количестве, чтобы защитить свою независимость».
Сенаторы считают, что больше нельзя позволять России диктовать будущее восточной Украины: «И мы не должны забывать о Крыме. Своим вторжением и незаконным захватом Крыма и последующим захватом частей восточной Украины Россия демонстративно пренебрегла десятью основными принципами ОБСЕ и многими другими международными соглашениями, подорвав международный мировой порядок».
«Хотя мы должны и в дальнейшем работать с нашими союзниками в ЕС и НАТО над созданием общей политики, основанной на наших общих интересах и ценностях, ни одна другая нация или группа наций не имеет необходимого сочетания политической воли, четкого виденья моральных принципов и способности противостоять России», - считают сенаторы.
Читайте такжеВ Вашингтоне проголосовали более 300 человек, в Нью-Йорке – почти 900Они подчеркивают, что «украинский народ готов встать рядом с нами, как и свободные европейские народы. Но сначала мы должны встать на их защиту». «Для начала мы должны соблюдать наши обязательства и оказать украинским войскам ту помощь, с которой они смогут защитить свой народ от сил, угрожающих их существованию как независимого государства», - отмечают в заявлении сенаторы.