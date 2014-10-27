Сенаторы призывают США предоставить Украине реальную помощь – оборонительное оружие

Об этом сообщает Голос Америки.

«Украине нужная наша поддержка. Если США не окажут военной помощи, то никто другой этого не сделает», - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что «украинцы голосуют на выборах в Верховную Раду. Российская агрессия препятствует этому процессу, поскольку президент Путин по-прежнему отрицает способность Украины определять свое будущее. Россия активно пытается помешать Украине реализовать свое стремление к более свободному и достойному будущему».

Сенаторы констатируют, что «прошел месяц с тех пор, как украинское правительство достигло соглашения о прекращении огня с поддерживаемыми Россией боевиками в юго-восточной Украине. Боевики регулярно нарушали это соглашение, и с момента вступления соглашения в силу сотни украинских военнослужащих погибли в боях с силами сепаратистов».

«Еще в июле мы призвали США предоставить Вооруженным Силам Украины оборонительное оружие, необходимое для охраны границ, защиты суверенитета, отражения российской агрессии и сохранения верховенства закона. Хотя США способствовали предоставлению Украине важных гарантий по займам и помогали ей получить займы от МВФ и ЕС, столь важные политические и экономические реформы, осуществлению которых эти займы призваны содействовать, невозможны, если Украина не сможет сохранить свою территориальную целостность, и если украинцы будут жить под постоянной угрозой нападения поддерживаемых Россией сепаратистов. Несмотря на то, что обязательство США предоставлять большее количество несмертоносного оружия – это позитивный шаг, мы надеемся, что оборонительные военные средства скоро попадут к тем, кому они нужны», - отмечают сенаторы в своем заявлении.

Читайте такжеНемцов поздравил украинцев с европейским выборомОни подчеркивают: «Помощь важна, так же как моральная, дипломатическая и политическая поддержка, которую мы предоставляем Украине. Однако заявления о солидарности не способны остановить пули, помощь сама по себе не защищает границ, и наши слова о поддержке территориальной целостности Украины не обеспечат эту целостность».

«Действительно, - уверены они, - только Украина может обеспечить свое будущее, но ей нужна для этого наша помощь. Украине необходимо оборонительное оружие для защиты от вооруженных нападений; дроны для наблюдения за границами и отражения попыток нарушений ее суверенитета; надежные средства коммуникации, чтобы не позволить России узнавать об украинских планах и расположениях войск; ей нужен контрбатарейный радар. Однако самое важное – ей нужно четкое обязательство США и наших союзников предоставлять качественную технику в необходимом количестве, чтобы защитить свою независимость».

Сенаторы считают, что больше нельзя позволять России диктовать будущее восточной Украины: «И мы не должны забывать о Крыме. Своим вторжением и незаконным захватом Крыма и последующим захватом частей восточной Украины Россия демонстративно пренебрегла десятью основными принципами ОБСЕ и многими другими международными соглашениями, подорвав международный мировой порядок».

«Хотя мы должны и в дальнейшем работать с нашими союзниками в ЕС и НАТО над созданием общей политики, основанной на наших общих интересах и ценностях, ни одна другая нация или группа наций не имеет необходимого сочетания политической воли, четкого виденья моральных принципов и способности противостоять России», - считают сенаторы.

Читайте такжеВ Вашингтоне проголосовали более 300 человек, в Нью-Йорке – почти 900Они подчеркивают, что «украинский народ готов встать рядом с нами, как и свободные европейские народы. Но сначала мы должны встать на их защиту». «Для начала мы должны соблюдать наши обязательства и оказать украинским войскам ту помощь, с которой они смогут защитить свой народ от сил, угрожающих их существованию как независимого государства», - отмечают в заявлении сенаторы.