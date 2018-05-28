Президент Польши назвал Россию самой серьезной угрозой глобальному миру

Анджей Дуда подчеркнул, что нападение РФ на Грузию в 2008 году, а также незаконная аннексия Крыма и военная интервенция в Украине в 2014 году показали реальные намерения России.

Россия представляет собой самую серьезную угрозу глобальному миру.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на заявление президент Польши Анджея Дуды на Парламентской ассамблее НАТО в Варшаве.

"Нападение на Грузию в 2008 году, а также незаконная аннексия Крыма и военная интервенция в Украине в 2014 году показывают, каковы реальные намерения России. События последних дней доказали, что Кремль позволяет себе совершать покушения при использовании химического оружия на территории государств НАТО и вмешиваться в демократические процессы", - сказал он.

По его словам, ключом к обеспечению безопасности евроатлантического региона являются связи между Европой и Северной Америкой. Дуда подчеркнул, что необходимо стремиться к укреплению этих связей.

"Для всех нас важно развитие политики безопасности и оборонного сотрудничества в Евросоюзе, а также развитие сотрудничества ЕС с США. Укрепление обороноспособности европейских государств расширяет возможности всего Североатлантического альянса, в том числе США", - отметил президент Польши.

По словам Дуды, второй серьезной угрозой является дестабилизация ситуации на южных границах НАТО, где действуют террористические группировки, угрожающие всей Европе.

В феврале президент Украины Петр Порошенко заявил, что российская агрессия против Украины перестала быть конфликтоммежду двумя государствами и выходит на международный уровень.

"Гибридная война, которую развязала Россия, постепенно превращается в полноценную мировую гибридную войну. Эта война ведется на разных уровнях, на разных полях сражений и на разных скоростях. В этой войне уже участвуют много разных акторов, которые, возможно, даже не осознают своей разрушительной роли. Зло, которое стоит за этой войной,… оно живет в Кремле", - сказал украинский президент во время выступления на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.