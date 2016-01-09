В Кельне полиция с помощью водометов разогнала демонстрацию активистов антиисламского движения

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel Online.

Также полиция прекратила акцию радикальных противников этого движения.

Из-за того, что в полицейских и журналистов участники шествия Pegida начали бросать петарды и бутылки, правоохранителям пришлось пустить в ход водометы. Оба мероприятия проходили параллельно. Полиция оценила сложившуюся обстановку как опасную и приняла решение остановить демонстрацию.

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Название Pegida расшифровывается как "Европейцы-патриоты против исламизации Старого Света". Акция проходит как реакция на события новогодней ночи, когда на женщин было совершено более сотни нападений.

5 января полиция Кельна сообщила, что получила около 90 заявлений от женщин, которые подверглись в новогоднюю ночь сексуальным домогательствам со стороны мужчин "африканской и арабской внешности", предположительно мигрантов.

Сообщалось, что на площади перед Кельнским собором ночью собрались около тысячи мужчин в возрасте от 15 до 35 лет. Согласно свидетельским показаниям, подвыпившие мужчины толпой окружали женщин, вырывали кошельки и мобильные телефоны, а тем, кто пытался вмешаться, угрожали расправой.

В настоящее время таких заявлений полицией получено уже более 170.