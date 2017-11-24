В Германии установили "Памятник позора" для одиозного националиста (фото)

В немецком селе Борнгаген на бывшей границе между Восточной и Западной Германией установили "Памятник погибшим евреям Европы" - подарок одному из жителей села, одиозному политику от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьерну Геке (Björn Höcke).

Как пишет DW, художественный коллектив из Берлина "Центр политической красоты" (ZPS) арендовал участок по соседству с домом Геке в упомянутом селе. Начиная со среды, 22 ноября, там теперь стоят 24 бетонных блока, тайно установленные в течение ночи, не увидеть которые из дома Геке просто невозможно.

Полицию организаторы акции проинформировали заблаговременно, говорит художественный директор ZPS Филипп Движение (Philipp Ruch). По данным Центра, эксплуатация памятника, включительно с арендой участка, уже сегодня профинансирована на пять лет вперед - благодаря пожертвованиям, которые удалось собрать лишь в течение 12 часов.

Организаторы акции хотят, чтобы памятник таким образом стал вторым туристическим объектом села рядом с руинами крепости Ганштайн. По словам уполномоченного по вопросам эскалации ZPS Штефана Пельцера (Stefan Pelzer), "памятник позора" Геке, возможно, даже переживет в Борнгагене его самого". Эксплуатация объекта стоит 8400 евро в год.

В партии "Альтернатива для Германии" ситуацию видят, конечно, иначе. Управляющий делами фракции АдГ в земельном парламенте Тюрингии Штефан Меллер (Stefan Möller) забросил художественному коллективу "ведение психологической войны" и требует принять меры против памятника.

Как сообщается, в январе 2017 года Геке выступил в восточногерманском Дрездене с противоречивой речью.

"Мы, немцы, единственный народ, который запечатлел в сердце памятник позора (по-немецки буквально "Denkmal der Schande". - Ред.)", - сказал он.

Под этим памятником Геке имел в виду мемориал жертвам Холокоста возле Постдамер Платц в Берлине и обратился с требованием "развернуть политику исторической памяти на 180 градусов".

После этой речи художественный коллектив и решил установить "Памятник позора" для Геке.

Установленный в Борнгагене памятник из серых бетонных блоков является аллюзией на 2711 бетонных плит Мемориала жертвам Холокоста в Берлине, которые с 2005 года напоминают о миллионах убитых в Европе евреях.

"Мы не можем и не хотим оставить без внимания абсурдные требования к исторической политике", - объясняет Филипп Движение заявлении ZPS.

Провокационная художественная группа требует от Геке, чтобы тот стал на колени перед мемориалом в Берлине или новым памятником в Борнгагене и попросил прощения за немецкие преступления во время Второй мировой войны.