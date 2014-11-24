Российские депутаты предлагают выдать Украине беглых политиков и их родственников

Депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин (КПРФ) заявил, что российские власти должны более строго и жестко подойти к вопросу о пребывании на территории России беглых украинских политиков и их родственников.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте КПРФ.

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"Но с какой стати Россия должна спасать других беглых и нечистых на руку украинских политиков, таких, например, как Пшонка или Азаров? Азаров, будучи премьер-министром Украины, на протяжении четырех лет занимался тем, что фактически поощрял воровство российского газа и проводил манипуляции с долгами Украины перед Россией", - пишет он.

По мнению депутата, Россия жертвует своим имиджем, защищая также сына Азарова, которого обвиняют в разворовывании государственных средств. При том, что этот человек даже не является гражданином России.

"У него австрийский паспорт. Его очень ждут в Австрии, где арестованы его счета, и где в отношении него ведется расследование. Его нужно выдать Австрии", - поясняет он.

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Рашкин уверен, что в отношении беглых украинских политиков и их родственников РФ должна руководствоваться своими политическими интересами.

«Предоставлять политическое убежище и защищать на своей территории граждан иностранных государств допустимо и целесообразно только в том случае, если это действительно преданные и искренние друзья России, люди пострадавшие за свои политические взгляды и за верность отношениям с Россией. Такие люди как Азаров к этой категории явно не имеют никакого отношения, скорее наоборот, они были и остаются врагами России. Причем непонятно, какую деятельность они ведут сейчас на территории нашего государства", - подчеркнул Рашкин.

По данным депутата, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ведёт дела в Москве, где у него имеется большой офис в престижном районе Хамовники. Рашкин не исключает, что нынешняя деятельность беглого украинского политика вполне может быть связана с отмыванием средств или с политическими проектами, наносящими вред интересам России. Отмечается, что депутат уже отправил ФСБ России запрос о необходимости проведения проверок в отношении бывшего премьер-министра Украины.