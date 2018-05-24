Королевская свадьба оказалась интереснее порно: трафик Pornhub упал в день бракосочетания Гарри и Меган
Во время трансляции церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл мировой трафик крупнейшего порносайта PornHub упал на 10%.
Об этом сообщается в официальном блоге портала.
К началу праздничного мероприятия (полдень 19 мая) количество запросов из Великобритании уменьшилось на 21%. К средним для субботнего показателя числам трафик вернулся лишь к 23:00 того же дня.
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В исследовании уточняется, что на территории Англии от взрослого контента отвлеклись 19% пользователей, а в Северной Ирландии -14%.
Наибольший интерес во всем мире к королевской семье проявили соседи: во Франции трафик упал сразу на 23%.
Также за свадебной церемонией пристально следили в Чили (минус 20% привычной аудитории), Италии (19%), а также в Новой Зеландии, Нидерландах и Турции (по 18%).
Напомним, ранее крупнейший порносайт мира PornHub проанализировал трафик с Гавайских островов утром 13 января, когда местные жители получили на телефоны ложные сообщения о ракетном ударе. Тогда трафик сайта с Гавайев резко упал во время ракетной угрозы, но потом превысил норму.