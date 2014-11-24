Существенные разногласия на переговорах относительно ядерной программы Ирана сохраняются - Обама



Об этом заявил президент США Барак Обама в интервью в эфире телекомпании ABC, показанном 23 ноября, передает ТАСС.

”Хорошей новостью является то, что предварительная договоренность, которой мы достигли, действительно привела к остановке развития иранской ядерной программы. В некоторых случаях были даже сделаны шаги назад применительно к тому, что они делали, в частности, в сфере накопления запасов и обогащения урана”, - сказал Обама.

По его словам, ”в этом отношении был достигнут успех, и Иран придерживается условий договоренности”. ”Теперь вопрос в том, сможем ли мы добиться достижения постоянной договоренности. И (в этом) еще сохраняются значительные расхождения (в позициях)”, - добавил американский президент.

Обама отметил, что задачей США на этих переговорах является достижение соглашения, при котором Тегеран полностью прекратил бы развитие целого ряда направлений в свой ядерной программе, позволяющих ему получить ядерное оружие. Взамен - при выполнении этих условий - режим действующих в настоящее время в отношении этой страны санкций мог бы быть ослаблен.

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”Думаю, что Иран хотел бы немедленного прекращения этих санкций, но чтобы при этом не были полностью перекрыты некоторые направления (реализации ядерной программы). Мы не можем на это пойти”, - сказал Обама.

Таким образом, по словам президента, хорошей новостью является то, что переговоры продолжаются, и ”сохраняется международная коалиция, наличие которой обеспечило такую эффективность этих санкций”. В этом контексте президент упомянул работу группы ”пять плюс один” (”шестерка”, пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и, в частности, взаимодействие по иранской ядерной программе с Россией и Китаем, в котором ”часто возникает напряженность”.

”В последнее время у нас возникла серьезная напряженность (в отношениях) с Россией. Тем не менее, они признали, что наша позиция (по иранской ядерной программе) является справедливой”, - отметил глава Белого дома.

”Вопрос сейчас в том, сможет ли Иран сказать ”да”. У них есть свои сторонники жесткой линии”, - добавил президент.