В Кремле назвали борьбу Британии с "грязными деньгами" из РФ "русофобией"

Пресс-секретарь президента РФ считает, что действия Великобритании негативно скажутся на ее инвестиционной привлекательности.

В Кремле назвали «русофобией» и недобросовестной конкуренцией борьбу с «грязными деньгами» из РФ, которая проводится в Великобритании.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к возможному ужесточению антироссийских санкций британской стороной в связи с публикацией доклада комитета палаты общин британского парламента о «грязных деньгах» из России.

«Мы с вами являемся свидетелями достаточно беспрецедентной мании, русофобской мании в Великобритании, которая находит самые разные проявления, в том числе, и такие. Причем вы видите, что эта русофобская волна спровоцирована не какими-то событиями в отношении Великобритании или ее граждан, она спровоцирована провокацией, устроенной собственно британской стороной. Я имею в виду так называемое дело Скрипалей», - заявил Песков.

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Он заявил, что российский бизнес сталкивается с недобросовестным и недружественным отношением, однако в Кремле не располагают информацией об отказе в выдаче британской инвестиционной визы Роману Абрамовичу.

«Нет, я ничего не могу сказать, потому что не располагаю информацией. Действительно, такие сообщения в СМИ были. Я только что как раз говорил о том, что наш бизнес сталкивается с различными проявлениями недобросовестного и недружественного отношения», — сказал Песков.

По его словам, на протяжении последнего десятилетия российский крупный бизнес рос, развивался и «осуществлял мирную экономическую экспансию за рубеж».

Песков добавил, что этот бизнес конкурентоспособный, имеет интересы в разных сточках мира и достаточно успешно ведет там дела.

«Однако в последние годы также мы стали фиксировать проявления недружественной конкуренции, несправедливой и незаконной конкуренции, нарушения всех норм и правил Всемирной торговой организации», - сказал он.

Песков подчеркнул, что такие действия вредят интересам российских компаний.

«Подобные законопроекты идут, наверное, в одном ряду с такими недружественными шагами. Безусловно, это является не чем иным, как очередным шагом в русле недружественной и несправедливой конкуренции. Более того, у меня нет сомнений, инвесторы из других стран тоже не оставят без внимания подобные действия, потому что инвесторы из любой страны после подобных действий Великобритании могут столкнуться с ситуацией, когда их инвестиции назовут «грязными деньгами», - сказал Песков.

Он считает, что действия Великобритании негативно отразится на ее инвестиционной привлекательности.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Международный комитет палаты общин британского парламента опубликовал доклад о «российской коррупции в Великобритании», в котором призвал правительство страны ввести санкции против большего числа лиц, связанных с властными структурами РФ, а также нарушающих права человека, и ужесточить их.

В докладе под названием «Московское золото: российская коррупция в Великобритании» комитет отмечает, что «использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для национальной безопасности» Великобритании.

В связи с этим, говорится в докладе, борьба с размещением активов лиц, связанных с представителями власти в РФ, и ужесточение санкций должны стать приоритетом британских властей. При этом инвестиции из РФ названы «грязными деньгами».

Справка УНИАН. 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери, также пострадал полицейский. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ. Ситуация вокруг отравления Скрипаля привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.