Националистка Хасис в суде заявила о причастности Кремля к радикалам-убийцам из БОРН

Об этом в суде заявила националистка Евгения Хасис, отбывающая 18-летний срок за соучастие в убийствах адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, сообщает Медуза.

Гражданский муж Хасис Никита Тихонов осужден по этому же делу к пожизненному заключению.

В частности, она заявила, что на Тихонова и идеолога-вдохновителя БОРНа Илью Горячева в свое время вышли люди из администрации президента. Связующим звеном между Кремлем и Горячевым она назвала Леонида Симунина, в конце нулевых — функционера подмосковного прокремлевского движения «Местные», сейчас - "советника министерства энергетики Донецкой народной республики". А тот, по словам Хасис, отчитывался перед бывшим первым заместителем главы администрации президента Владиславом Сурковым.

"Тогда это был Владислав Сурков, налаживавший ручное управление гражданским обществом. А посредником, связывавшимся с Горячевым, был Леонид Симунин. Это они будут замешаны в будущих преступлениях", - заявила Хасис.

Именно в сложном процессе взаимодействия между Кремлем и радикалами проходили подготовка и убийства националистами политических оппонентов и мигрантов.

Читайте такжеВ Киеве провели акцию к годовщине убийства Маркелова и БабуровойБОРН были убиты лидер антифа Федор Филатов, адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова, мигрант Салахедин Азизов, антифашист Ильи Джапаридзе, судья Эдуард Чувашов.

Группировка, по словам Хасис, планировала еще несколько громких убийств. В списке фигурировали несколько федеральных судей, ненавидевший националистов журналист «Комсомольской правды» Александр Бойко, один из адвокатов бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.