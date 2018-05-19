Королевская свадьба: опубликована первая фотография торта

Также Кенсингтонский дворец опубликовал меню дневного приема в Виндзорском замке.

Кенсингтонский дворец в своем "Твиттере" обнародовал фотогарфию свадебного торта принца Гарри и Меган Маркл.

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Оказывается, бузина для него выросла в королевском саду резиденции в Сандрингеме, а бисквит разрабатывался специально для пары. Торт украшен пионами и розами.

Его придумала кондитер Клэр Патэк, владеющая кондитерской Violet Bakery в лондонском Ист-Энде. Торт состоит из бисквитных коржей, пропитанных сиропом лимона и бузины, с белковым масляным кремом.

Также Кенсингтонский дворец опубликовал меню дневного приема в Виндзорском замке.

Гостей ждут лангустины с копченым лососем, спаржа на гриле с камбрийской ветчиной, крокеты из виндзорского барашка конфи, горохово-мятное ризотто с трюфельным маслом и пармезаном, а также тарталетки с апельсиновым крем-брюле и фисташковые макаруны.

Пока же на кухне Виндзорского замка в буквальном смысле кипит работа.