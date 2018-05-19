Меган Маркл в фате приехала в часовню Виндзорского замка

Невеста принца Гарри помахала фотографам и гостям свадьбы.

Сегодня, 19 мая, в полдень по британскому времени (14:00 по Киеву) в Виндзоре будет заключен брак принца Гарри и Меган Маркл. В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке собираются гости королевской свадьбы.

Меган Маркл уже приехала на свадьбу. Фотографы сделали снимок, как она машет гостям и журналистам.

Как сообщал УНИАН, среди гостей церемонии - актеры Джордж Клуни и Идрис Эльба, а также футболист Дэвид Бекхэм.