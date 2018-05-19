Меган Маркл в фате приехала в часовню Виндзорского замка
13:37, 19 мая 2018Мир
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Невеста принца Гарри помахала фотографам и гостям свадьбы.
Меган Маркл / REUTERS
Сегодня, 19 мая, в полдень по британскому времени (14:00 по Киеву) в Виндзоре будет заключен брак принца Гарри и Меган Маркл. В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке собираются гости королевской свадьбы.
Меган Маркл уже приехала на свадьбу. Фотографы сделали снимок, как она машет гостям и журналистам.
Как сообщал УНИАН, среди гостей церемонии - актеры Джордж Клуни и Идрис Эльба, а также футболист Дэвид Бекхэм.
Смотреть прямую трансляцию королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.
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Новость в сюжете: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл