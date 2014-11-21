Турция меняет требования к загранпаспортам туристов

Согласно новому закону «Об иностранцах и международной защите», срок действия загранпаспортов граждан, имеющих право на безвизовое пребывание в Турции в течение 60 дней, должен истекать не менее, чем через 120 дней с момента въезда в страну.

Данный закон был принят согласно международным стандартам и адаптирован к законодательству Европейского Союза.

Читайте такжеНа следующей неделе ЕС будет проверять Украину на готовность к безвизовому режимуКак сообщалось ранее, правительство Турецкой Республики приняло решение об увеличении с 5 сентября 2013 года срока безвизового пребывания для граждан Украины на территории Турции с 30 до 60 суток.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, при этом общий срок пребывания граждан Украины на территории Турции не должен превышать 90 дней на протяжении 180 дней с даты первого въезда.