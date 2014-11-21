В Мехико массовая акция протеста закончилась столкновениями с полицией

Многие демонстранты призывали к отставке президента Энрике Пенья Ньето, на которого они возлагают ответственность за гибель студентов, передает DW.DE.

Читайте такжеСтуденты Мексики начинают национальную забастовку с требованием найти пропавших активистов

Участники многотысячной манифестации и силы безопасности устроили драку перед Национальным дворцом в центре Мехико. Сначала протесты, возглавляемые родственниками пропавших студентов, проходили в целом мирно, но после того, как демонстранты подожгли чучело президента страны и начали бросать "коктейли Молотова" и зажженные петарды на территорию официальной президентской резиденции, полиция атаковала их, в результате чего по меньшей мере 5 человек получили ранения, 31 демонстрант был арестован.

Одновременно в городе Сан Кристобаль де лас Касас на юге страны протестующие разгромили несколько магазинов и забросали здание городской мэрии баллонами с краской.

Президент Мексики выступил с речью, в которой призвал всех проявить выдержку. "Мы, мексиканцы, говорим "нет" насилию, -подчеркнул он во время военной церемонии по случаю годовщины мексиканской революции. - Нападение на государственные учреждения - это нападение на мексиканцев".