BBC: Вестминстерский дворец разваливается, на ремонт требуется 4,7 миллиарда долларов

Как сообщает российская служба Би-би-си, на ремонт здания понадобится не менее 4,7 миллиарда долларов.

Здание парламента в прошлом пережило несколько наводнений и пожаров. Часть каменного фасада находится в аварийном состоянии, и большая часть инфраструктуры здания не ремонтировалась с 1950-х годов.

Ремонт будет сложным и дорогим, сказал в интервью высокопоставленный чиновник, который предпочел, чтобы его имя не было названо.

По его словам, окончательное решение о начале ремонта еще не было принято, но среди возможных вариантов обсуждается выселение всех парламентариев из здания сроком на пять лет.

Части фасада парламента настолько изношены, что каменная облицовка крошится при простом прикосновении.

Читайте такжеВ Британии предотвращено покушение на королеву ЕлизаветуПодвалы здания полны асбеста, протекающих труб, а также старых и часто неизвестно зачем проложенных электрических кабелей.

Каждый год на поддержку здания в относительно рабочем состоянии тратится около 47 миллионов долларов.

Специалисты исходят из того, что капитальный ремонт обойдется в 4,7 млрд долларов.

Неназванный источник сказал Би-би-си, что будет удивлен, если эти цифра не увеличится.

Директор проекта "Реставрация и обновление" Ричард Уэр говорит, что работу необходимо начать как можно скорее.

"Мы проигрываем гонку со временем. Здание стареет быстрее, чем мы успеваем его чинить", - говорит он.

Уэр добавил, что если ничего не будет сделано в ближайшее время, то политики и их помощники скоро будут заседать в руинах.