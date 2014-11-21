В Москве на стоянке сгорели десять элитных автомобилей (видео)
07:56, 21 ноября 2014Мир
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В центре Москвы произошел пожар на крытой стоянке, на которой находились элитные автомобили.
Сгорели шесть "Роллс-ройсов", два "Бентли" и два "Мерседеса" / www.1366x768.ru
Инцидент произошел в Оружейном переулке в самом центре российской столицы рано утром в пятницу, 20 ноября. Об этом сообщает ТСН.
Сообщается, что на крытой стоянке находились шесть "Роллс-ройсов", два "Бентли" и два "Мерседеса".
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По данным московских МЧСников, пожар вспыхнул на площади 50 кв. метров, в результате инцидента сгорели восемь автомобилей. В то же время, СМИ сообщают, что все элитные авто принадлежали одному владельцу, имя которого не называется.
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