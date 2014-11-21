В России открылась дверь в ад: на Урале из-за обвала шахты образовалась гигантская дыра (фото)

Из-за аварии на калийном руднике вблизи российского города Соликамск образовался провал грунта 40 метров в ширину. Авария произошла вечером 18 ноября, сообщает Delfі.

Как сообщает местное издание "В Курсе" от места провала до первых жилых домов 3,5 километра. Однако в момент аварии под землю ушел один из домов дачного кооператива.

Размер провала составляет 30×40 метров.

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Никто не пострадал (всех рабочих эвакуировали раньше), работы на шахте приостановлены.

В компании утверждают, что обвал грунта произошел за пределами Соликамска на территории заброшенных садовых участков. Жилых домов в зоне, прилегающей к обвалу, нет.

Компания предпринимает все необходимые меры для минимизации негативных последствий аварии для жителей города Соликамск и Соликамского района.

По данным fapnews.ruв одной из местных жительниц на месте образования воронки стоял дом ее родственника. Теперь на краю обрыва можно видеть лишь "баньку".

Другая местная жительница сообщила, что размер провала составляет примерно 50 на 50 метров. По ее словам, "вокруг на 3-4 километра может все просесть, или провалиться", а дорога там - "единственная связь с цивилизацией".