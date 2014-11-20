Более 80% жителей Гонконга выступают за прекращение уличных протестов - СМИ

Большинство опрошенных жителей Гонконга (82,9%) выступили за прекращение уличных протестов движения Occupy Central, которые продолжаются уже восьмую неделю.

Об этом сообщает The South China Morning Post со ссылкой на опрос, проведенный центром изучения общественного мнения Гонконгского университета 17-18 ноября, передает LB.ua.

Более 68% респондентов хотят, чтобы власти разогнали протестующих, а почти 55% из них недовольны движением гражданского неповиновения.

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Выступающим против власти на улицах сочувствуют 28% опрошенных, но лишь 13% хотят, чтобы они продолжали уличный протест.

Согласно опросу, проведенному этим же центром с 5 по 11 ноября, более 67% респондентов выступали за то, чтобы протестующие освободили улицы и площади Гонконга.

По мнению профессора Гонконгского университета Ма Нгока (Ma Ngok), протестные акции в этом городе теряют поддержку из-за того, что они продолжаются слишком долго и не имеют конкретных целей.

"Многие люди присоединились к протесту, чтобы защитить студентов. Студенческие лидеры не решаются покинуть улицы потому, что чувствуют свою ответственность за тех, кто собрался на площадях. Студенты считают, что они не должны так легко покидать протестующих", - отметил он.

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Многотысячные демонстрации в Гонконге продолжаются с 26 сентября. В августе власти Китая приняли решение, что все кандидаты на выборах 2017 года будут сначала одобрены правительственным комитетом. Протестующие считают, что это противоречит демократии. Кроме того, протестующие требуют отставки главы городского правительства Лян Чжэньина.

Отметим, что газета The South China Morning Post считается прокитайской и часто выступает в поддержку интересов Пекина.

Напомним, накануне протестующие в Гонконге ворвались в здание правительства.