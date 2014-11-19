В Гонконге митингующие взяли штурмом здание горадминистрации

Это произошло всего через несколько часов после того, как судебные приставы сумели очистить часть протестного лагеря в центре города. Около ста силовиков использовали слезоточивый газ и дубинки, чтобы остановить проникновение демонстрантов в админздание, сообщает Еspreso.tv со ссылкой на Reuters.

Демонстрации студентов продолжаются в Гонконге уже около двух месяцев, с 25 сентября. Периодически между демонстрантами и полицией возникают стычки.

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Причиной возникновения акций протеста стало то, что власть считает нереалистичным требование студентов о пересмотре уже утвержденной в КНР процедуры проведения выборов главы администрации Гонконга в 2017 году. С разрешения Пекина местное население впервые получило право самостоятельно голосовать на выборах, но только при условии, что выдвигаться на них смогут только 2-3 кандидата, предварительно одобренные коллегией выборщиков. Однако демократическая оппозиция в Гонконге требует полностью свободных выборов без каких-либо ограничений и угрожает продолжать акции гражданского неповиновения.