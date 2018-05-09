В Москве радикалы напали на посольство Латвии (видео)

К посольству в Москве подошли несколько человек, которые забросали здание дымовыми шашками и фальшфейерами.

В Москве в среду вечером, 9 мая, было совершено нападение на посольство Латвии в России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, передает Delfi.

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По его словам, нападавшие задержаны. Ринкевич пообещал, что Латвия подаст ноту МИДу России, потребовав обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатическому представительству.

"Такие провокации недопустимы", - написал Ринкевич в Twitter.

Как пояснил пресс-секретарь МИДа Латвии Гинт Егерманис, в 17.27 к посольству в Москве подошли несколько человек, которые забросали здание дымовыми шашками и фальшфейерами. Один из них собрался разрисовать черной краской стену посольства, но успел лишь написать букву "S".

Uzbrukums Latvijas vēstniecībai Maskavā pic.twitter.com/cM1lKu3VjA — Nepareizais (@Nepareizais) May 9, 2018

Полиция задержала двух нападавших, членов Национал-большевистской партии. Ни один работник посольства не пострадал, сказал Егерманис.