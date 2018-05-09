В Москве радикалы напали на посольство Латвии (видео)

23:30, 09 мая 2018
Мир
137
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, передает Delfi.

Читайте такжеКокаин из Аргентины поставлялся в Россию с 2012 года - СМИ

По его словам, нападавшие задержаны. Ринкевич пообещал, что Латвия подаст ноту МИДу России, потребовав обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатическому представительству.

"Такие провокации недопустимы", - написал Ринкевич в Twitter.

Как пояснил пресс-секретарь МИДа Латвии Гинт Егерманис, в 17.27 к посольству в Москве подошли несколько человек, которые забросали здание дымовыми шашками и фальшфейерами. Один из них собрался разрисовать черной краской стену посольства, но успел лишь написать букву "S".

Полиция задержала двух нападавших, членов Национал-большевистской партии. Ни один работник посольства не пострадал, сказал Егерманис.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Латвия#Москва#радикалы#националисты