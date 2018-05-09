В Кабуле в результате серии терактов погибли 13 человек

Ответственность за одно из нападений на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство".

В столице Афганистана Кабуле сегодня, 9 мая, с коротким интервалом прогремели четыре взрыва, в результате которого погибли 13 человек.

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Об этом сообщает Deutche Welle.

Согласно информации, ответственность за одно из нападений на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство".

В частности, сообщается, что в результате нападения двух смертников ИГ на полицейский участок в районе Дашт-э-Барч погибли два полицейских, четверо мирных жителей и четверо боевиков террористической группировки. Сначала два смертника совершили самоподрыв. За ним состоялся бой между террористами и полицейскими, в ходе которого погибли еще два боевика ИГ.

Кроме того, в центральном районе Кабула - Шар-э-Нав - прогремели два взрыва у главного входа в отделение полиции.

Затем боевики обстреляли здание отделения полиции и офисы других организаций. Сообщается о трех погибших и нескольких раненых.