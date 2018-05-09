Во Владивостоке активисты провели альтернативную акцию памяти «Красный мак», за ними следили спецслужбы (фото)

По словам одного из участников акции, в мероприятии приняло участие около 20 человек.

Во Владивостоке активисты провели альтернативную акцию памяти «Красный мак» вместо так называемой георгиевской ленты, за ними следили спецслужбы.

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Об этом УНИАН сообщили организаторы акции.

«8 и 9 мая в городе Владивостоке впервые прошла акция «Красный Мак». Сама эта акция уникальна для Дальнего Востока, если не для всей России. Мы вышли на улицы города, чтобы показать, что нам не безразлична наша история. На наших плакатах была надпись «Никогда снова. 1939-1945». Да, именно 1939 год, а не 1941, потому что мировая война в Европе началась именно с нападения на Польшу», - подчеркивают организаторы.

При этом отмечается, что участники акции против войны, а лозунги типа «можем повторить» глупы и бесчеловечны, поскольку это было жуткое событие с миллионными жертвами - оно должно оставаться в истории, но не повторяться снова.

«Многих из нас беспокоит «культ войны», который навязывается 9 мая. Этот важный для многих людей день превращается в элемент пропаганды. Но это не правильно. Нужно помнить, что война - это страх и разруха, но никак не пляски на танке. Пускай будут цвести красные маки. Война кончилась. И давайте не повторять ошибок прошлого», - говорится в сообщении.

Как отметил в интервью УНИАН один из участников акции Алексей, в мероприятии приняло участие около 20 человек.

«В любом случае, для этого царства «георгиевских лент» группа молодёжи с маками уже хорошо. Нас было уже побольше, чем в прошлый раз, хотя мы особо не рекламировали это событие. Акция уже привлекла внимание даже «центра противодействия экстремизму», за нами вчера ходил сотрудник», - сказал он.