Рианна в пикантном нижнем белье и чулках: в сети появились откровенные снимки звезды (фото)

15:03, 08 мая 2018
Мир
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Рианна показала пышную грудь в новой серии пикантных фото / скриншот

Рианна выложила в сеть серию горячих снимков. Пикантные фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. Каждый снимок набрал более 3 миллионов лайков.

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На снимках барбадосская звезда позировала в пикантном нижнем белье, практически обнажая свою пышную грудь. 

Таким образом, Рианна рекламировала свою линию нижнего белья, которая будет доступна в продаже с  11 мая.

На первом фото звезда запечатлена в сексуальном черном боди и чулках, которые выгодно подчеркивают формы певицы.

Sup, bra? 6 more days til @savagexfenty ...... category: #DAMN

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#DAMN. @savagexfenty drops in FIVE DAYZ !! MAY.11.2018

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Теги: #фоторепортаж#Рианна