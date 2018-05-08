Рианна в пикантном нижнем белье и чулках: в сети появились откровенные снимки звезды (фото)

На снимках Рианна позировала в пикантном нижнем белье, практически обнажая свою пышную грудь.

Рианна выложила в сеть серию горячих снимков. Пикантные фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. Каждый снимок набрал более 3 миллионов лайков.

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На снимках барбадосская звезда позировала в пикантном нижнем белье, практически обнажая свою пышную грудь.

Таким образом, Рианна рекламировала свою линию нижнего белья, которая будет доступна в продаже с 11 мая.

На первом фото звезда запечатлена в сексуальном черном боди и чулках, которые выгодно подчеркивают формы певицы.