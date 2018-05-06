ЕС и США осудили массовые задержания на акциях протеста в России

Спикер Государственного департамента Хезер Науерт от имени США призвала освободить задержанных демонстрантов.

В Евросоюзе и Соединенных Штатах Америки резко раскритиковали поведение российских правоохранителей

Об этом говорится в заявлениях спикера Европейской службы внешних дел и пресс-секретаря Госдепа США.

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"Задержание более чем тысячи демонстрантов и насилие, которое российские правоохранители применяли против них сегодня, угрожают основным свободам выражения мнений, объединений и собраний в Российской Федерации. Задержание журналистов угрожает свободе СМИ", - написала пресс-секретарь европейского ведомства Майя Косьянчич.

В США также не задержались с осуждением действий российской власти. Спикер Государственного департамента Хезер Науерт от имени США призвала освободить задержанных демонстрантов.

"Соединенные Штаты осуждают действия России из-за задержания сотен мирных демонстрантов и призывают к их немедленному освобождению. Лидеры, которые имеют легитимную власть, не арестовывают своих мирных противников за протесты", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня акции "Он нам не царь" прошли по всей России, задержаны больше тысячи человек.