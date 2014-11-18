СМИ: российским морякам запретили подниматься на борт "Мистраля"

Об этом сообщает издание Ouest-France со ссылкой на свои источники, передает Lenta.ru.

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По информации СМИ, это решение было принято властями Франции, однако в министерстве обороны страны официально заявляют, что им ничего об этом не известно. Кроме того, никаких специальных мер, которые бы позволяли проследить за выполнением запрета, не предпринимается.

С 30 июня во французском городе Сен-Назер находятся 550 российских моряков: 400 человек проходят обучение на корабле "Владивосток", 150 - составляют экипаж учебного корабля "Смольный", на котором моряки прибыли во Францию. В сентябре "Владивосток" совершил 2 учебных выхода в море. Каждый из них длился около 10 дней.

Напомним, Франция приостановила поставку "Мистралей" России в связи с тем, что она аннексировала Крым и ведет обеспечение боевиков на Донбассе.