Затулин: России не нужна ”цветная революция” в Армении

Депутат Государственной думы РФ, директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН заявляет, что Россия не заинтересована в "цветной" революции в Армении.

"Сегодня те, кто поддерживает экс-президента Армении Левона ТЕР-ПЕТРОСЯНА, - выступают против государственности. Судя по тем кадрам, которые нам показывали по телевидению, недавние беспорядки в Армении были таранным способом атаки на власть, которую ни в одной стране власть не должна терпеть", - сказал К.ЗАТУЛИН, передает «Новости-Армения».

Он посоветовал Посольству РФ в Ереване, а также МИД РФ более оперативно реагировать на происходящее в Армении.

"Мы в России не являемся судьями того, что происходит в Армении сейчас, но мы заинтересованы, чтобы никаких "цветных" революций в Армении не было. Мы поддерживаем меры, которые были предприняты властями страны в этой связи", - сказал К.ЗАТУЛИН.

Как сообщал УНИАН, по данным правоохранительных органов Армении, в результате массовых беспорядков в Ереване в ночь с 1 на 2 марта пострадали 165 лиц, в том числе 117 полицейских и сотрудников внутренних войск, погибли 8 человек. В ходе беспорядков было сожжено 63 машины и разворованы 7 магазинов.

Беспорядки вспыхнули после объявления результатов президентских выборов, согласно с которыми, победу одержал Серж САРКИСЯН. Сторонники другого фаворита избирательного процесса Левона ТЕР-ПЕТРОСЯНА не согласились с таким решением ЦИК. После начала беспорядков власть Армении ввела в республике чрезвычайное положение.