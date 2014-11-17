Forbes: Путин обещает продавать больше нефти в юанях и рублях

Владимир Путин не будет пресмыкаться перед «долларовой диктатурой» на мировых нефтяных рынках, об этом он заявил государственному информагентству «ИТАР-ТАСС» в пятницу, пишет Кеннет Рапоза в своей статье, которая называется «Путин обещает продавать больше нефти в юанях и рублях», опубликованной на сайте Forbes.com.

«Мы уходим от диктатуры рынка, где нефть оценивается в долларах, и увеличим возможности использования рубля и юаня», – сказал Путин в интервью агентству.

Россия недавно подписала ряд соглашений с Китаем после официального визита президента Китая Си Цзиньпина. Две страны также объединяют свои фондовые биржи для проведения хеджевых операций в рублях и юанях.

Россия отчаянно пытается переманить Китай на свою сторону, завлекая нуждающихся в энергоресурсах китайцев своими богатыми запасами нефти и газа. Самый большой рынок для российских нефти и газа – европейский, но Евросоюз пытается диверсифицировать источники поставок. Россия поставляет более 30% импортного газа ЕС, и российские власти предполагают, что Европа в один прекрасный день обратиться к США за газом, даже если потребуется несколько лет, чтобы Европа построила всю необходимую инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа из Соединенных Штатов.

Путину нравится идея о том, чтобы устанавливать цены на российскую нефть не в долларах, а в других валютах, поскольку это может помочь ему достигать политических целей. Это показывает, что у России есть альтернативы. Но Китай далеко позади других рынков с точки зрения потребления российских энергоресурсов.

Во время своего выступления на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Пекине на прошлой неделе, Путин заявил, что использование рубля и юаня ослабит влияние доллара на мировом энергетическом рынке. Подобные заявления звучали и раньше, например, когда власти Ирана сообщили о своем желании продавать свою нефть за евро.

Большая часть нефти на мировых рынках продается в долларах и евро, а не исключительно в долларах. И хотя Китай является крупным потребителем нефти, его валюта пока не стала полностью интернациональной. Только на нескольких узкоспециализированных рынках товаров и услуг цены устанавливают в оффшорных юанях вместо долларов.

Во время саммита АТЭС Путин также заявил, что Россия и Китай обсуждают возможность использования собственных валют в двусторонней торговле, хотя на самом деле эти две страны в долларах торгуют только энергоресурсами.

В то время как диверсификация в юани имеет смысл, России было бы целесообразно сохранять еврозону в качестве торгового партнера. Несмотря на то, что Россия граничит с Китаем, она имеет тесные культурные и торговые связи с Европой. И, несмотря на то, что их разделяет океан, у Китая более тесные торговые и культурные связи – благодаря большой общине иммигрантов – с США, чем с Россией.

Поэтому для тех, кто ненавидит доллар, можно сказать, что если Россия начнет устанавливать цены на нефть в рублях или юанях, это не особо повлияет на будущее доллара, как на оптимальную товарную валюту.