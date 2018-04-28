Израиль ответил на протесты палестинцев авиаударами по объектам ХАМАС

В ходе акций протеста палестинцев в приграничной зоне погибли по меньшей мере 30 человек.

В секторе Газа с 30 марта по 15 мая проходит массовая акция «Великий марш возвращения». Палестинцы разбили палаточные городки в приграничной зоне и требуют беспрепятственного возвращения на территорию Израиля. В ходе протестов погибли по меньшей мере 30 человек.

Читайте такжеСША заблокировали проект заявления по ситуации в секторе Газа в Совбезе ООН

Как передает РБК, истребители израильских Военно-воздушных сил нанесли авиаудары по шести военно-морским объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Как говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter, авиаудары были нанесены в ответ на террористическую деятельность ХАМАС и попытку массового проникновения членов организации на территорию Израиля.

В начале марта израильская авиация нанесла удар по военному объекту ХАМАС в секторе Газа после попытки боевиков перейти через границу. Авиаудар был нанесен в ответ на попытку членов ХАМАС заложить взрывчатку у границы. «Армия обороны Израиля со всей серьезностью относится к попыткам террористической организации ХАМАС превратить периметр границы в зону боевых действий», - указывали в ЦАХАЛ.

Как сообщал УНИАН, ранее Израиль пригрозил уничтожить российские ЗРК С-300 в Сирии в случае конфронтации.