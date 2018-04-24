Израиль пригрозил уничтожить российские ЗРК С-300 в Сирии в случае конфронтации

По словам Либермана, проблемой для Израиля является не Россия, так как российские системы ПВО уже размещены в Сирии и не использовались против Израиля.

Израильская армия уничтожит зенитно-ракетные комплексы С-300 сирийцев, если они будут действовать против самолетов израильских Военно-воздушных сил, заявил министр обороны страны Авигдор Либерман в интервью изданию Ynetnews.

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«Если эти вооружения будут использованы против нас, мы будем действовать против них. ​Ясно должно быть одно: если кто-либо будет стрелять по нашим самолетам, мы его уничтожим», — заявил Либерман, передает РБК.

«Для нас важно, чтобы оборонительные вооружения, которые русские передают Сирии, не применялись против нас», — уточнил Либерман.

Министр пояснил, что Израиль «не вмешивается во внутренние дела Сирии, но, с другой стороны, мы не позволим Ирану наводнить [страну] современными системами вооружения, которые были бы направлены против Израиля». По словам Либермана, проблемой для Израиля является не Россия, так как российские системы ПВО уже размещены в Сирии и не использовались против Израиля.

Как сообщал УНИАН, по данным The Guardian, Запад нашел способ обойти вето России в Совбезе ООН.