На российской авиабазе в Сирии "засветился" ЗРК "Тор-М2" (фото)

На снимке запечатлена боевая машина 9А331М, ранее ее на авиабазе не замечали.

На российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии впервые "засветился" комплекс ПВО "Тор-М2".

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Внимание на фотографию, опубликованную в Livejournal, обратил военный блог bmpd. На снимке запечатлена боевая машина 9А331М. Ранее информации о том, что на вооружении российской группировки в Сирии находится ЗРК семейства "Тор", не поступало.

25 апреля СМИ сообщили, что дроны якобы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. "Местные источники сообщают об "атаке дронов" и "работе систем ПВО" на российской авиабазе Хмеймим", – говорилось в сообщении.