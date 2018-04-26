На российской авиабазе в Сирии "засветился" ЗРК "Тор-М2" (фото)

15:26, 26 апреля 2018
Мир
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Боевая машина 9А331М на авиабазе РФ в Сирии / фото ecoross1.livejournal.com

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Внимание на фотографию, опубликованную в Livejournal, обратил военный блог bmpd. На снимке запечатлена боевая машина 9А331М. Ранее информации о том, что на вооружении российской группировки в Сирии находится ЗРК семейства "Тор", не поступало.

25 апреля СМИ сообщили, что дроны якобы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. "Местные источники сообщают об "атаке дронов" и "работе систем ПВО" на российской авиабазе Хмеймим", – говорилось в сообщении.

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Теги: #Россия#Сирия#авиабаза