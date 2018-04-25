СМИ сообщили об атаке на российскую базу Хмеймим в Сирии (фото, видео)

СМИ пишут, что средства контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим "обнаружили малоразмерные воздушные цели".

СМИ сообщили, что дроны якобы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

"Местные источники сообщают об "атаке дронов" и "работе систем ПВО" на российской авиабазе Хмеймим", – говорится в Telegram-канале WarJournal.

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"Сторонники официального Дамаска распространяют сообщения о работе российских систем ПВО на авиабазе Хмеймим в Латакии. По их сведениям, базу пытались атаковать два беспилотника, но были сбиты до того, как успели сбросить гранаты", - сообщает Telegram-канал Directorate 4.

По данным РИА Новости, с наступлением темноты 24 апреля средства контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим "обнаружили малоразмерные воздушные цели".

"Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены", — рассказал представитель авиабазы.