Страны G7 могут ужесточить санкции против России

В заявлении отмечается, что единственный способ обеспечить устойчивое урегулирование конфликта - это полное осуществление минских соглашений.

Страны "Большой семерки" могут рассмотреть вопрос об ужесточении санкций в отношении России в связи с ее действиями на юго-востоке Украины.

Об этом говорится в итоговом заявлении встречи глав МИД G7 в канадском Торонто. Министры также заявили о "неизменной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

"Это включает в себя наше непризнание нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы осуждаем деградирующую ситуацию с правами человека на полуострове, а также нарушения и злоупотребления со стороны России в Крыму. Мы полностью поддерживаем усилия в формате Нормандии и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в целях урегулирования конфликта на востоке Украины".

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В заявлении отмечается, что единственный способ обеспечить устойчивое урегулирование конфликта - это полное осуществление минских соглашений.

Учитывая ответственность России в конфликте, мы призываем Россию незамедлительно стабилизировать ситуацию с безопасностью на Донбассе. Напомним, что длительность экономических санкций, связанных с Донбасом, явно связана с полным и необратимым выполнением Россией Минских соглашений. Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если Россия действительно выполнит свои обязательства, но мы также готовы принять дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России", - сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" продолжат санкционную политику против РФ.