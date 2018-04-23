Страны "Большой семерки" выступили за продолжение санкций против РФ

07:49, 23 апреля 2018
Мир
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Поддержка Украины не уменьшится с новым руководством Госдепа – Климкин Страны &quot;Большой семерки&quot; поддерживают продление санкций / фото twitter.com/CanadaFP

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Канады в Twitter.

"Министр Христя Фриланд и главы МИД G7 снова подтвердили наше общее уважение к международному порядку, основанному на правилах, в частности территориальному суверенитету. Санкции, наложенные на Россию в связи с ее неприемлемыми действиями в Украине, будут продолжаться", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что министр обороны Германии призвала к более жесткому курсу в отношении Москвы.

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Теги: #Россия#санкции#Большая семерка