Страны "Большой семерки" выступили за продолжение санкций против РФ

Главы МИД стран G7 подтвердили, что они выступают за территориальную целостность.

Страны Большой семерки продолжат санкционную политику против РФ.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Канады в Twitter.

"Министр Христя Фриланд и главы МИД G7 снова подтвердили наше общее уважение к международному порядку, основанному на правилах, в частности территориальному суверенитету. Санкции, наложенные на Россию в связи с ее неприемлемыми действиями в Украине, будут продолжаться", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что министр обороны Германии призвала к более жесткому курсу в отношении Москвы.