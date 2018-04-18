"Изворотливый Джеймс": Трамп назвал Коми худшим главой ФБР в истории

16:37, 18 апреля 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об это он написал в твиттере.

«Изворотливый Джеймс Коми, худший глава ФБР в истории, был уволен не из-за расследования о России, где, кстати, не было никакого сговора (кроме демократов)», — написал Трамп.

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Ранее Коми выпустил мемуары «Высшая лояльность: правда, вымысел и лидерство», где содержится жесткая критика президента Дональда Трампа. Коми вспоминает, что во время встреч с Трампом он невольно вспоминал свою работу в качестве прокурора, который расследовал дела мафии и находил «много общего» между мафиозными донами и президентом США.

В мемуарах Коми рассказывает об общении Трампа с проститутками в Москве, а также просит прощения у Хиллари Клинтон.

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Теги: #Дональд Трамп#Джеймс Коми