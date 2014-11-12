До января в Западной Африке Эболой может заболеть почти 1,5 млн человек – ВОЗ

Такие данные публикует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем докладе по состоянию на 9 ноября, передает ТАСС.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в Либерии и Сьерра-Леоне до января 2015 года лихорадкой Эбола могут заболеть от 550 тыс. до 1,4 млн человек, если не будут приняты меры для сдерживания распространения эпидемии.

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Ранее сообщалось, что ЕС отправил своих представителей в Сьерра-Леоне для борьбы с Еболой. В рамках визита, который продлится до 16 ноября, еврокомиссары планируют встретиться с лидерами стран и представителями гуманитарных организаций.