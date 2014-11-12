ЕС отправил своих представителей в Сьерра-Леоне для борьбы с Эболой

Об этом сообщают РИА Новости.

"На пути в Сьерра-Леоне, Либерию и Гвинею с Андрюкайтисом. Обещание выполнено. Европейская солидарность в действии", — написал Стилианидис в своем микроблоге в Twitter.

В рамках визита, который продлится до 16 ноября, еврокомиссары планируют встретиться с лидерами стран, представителями гуманитарных организаций и вылечившими от Эболы людьми, чтобы "из первых рук получить оценку о самых необходимых нуждах, выстроить приоритеты и определить, как Европе продолжать координироваться, чтобы справляться с угрозой Эболы".

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Накануне визита в Африку еврокомиссар Андрюкайтис запустил новую онлайн платформу (Ebola Communication Platform for Clinicians), которая позволит врачам быстро обмениваться информацией о лечении и предотвращении распространения вируса. Она была разработана Европейским центром по контролю и профилактике заболеваний.

Общее число погибших от лихорадки Эбола, по данным ВОЗ, составило 4818 человек из более 13 тысяч зараженных. Самое большое число жертв зафиксировано в трех западноафриканских странах: Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Ранее ВОЗ заявила о прекращении эпидемии лихорадки Эбола в Нигерии и Сенегале.