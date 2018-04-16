Системы ПВО молчали: Россия не сбила ни одной ракеты, выпущенной США по Сирии
Ни одна ракета, выпущенная США и союзниками по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием, не была поражена ПВО. Об этом говорится в пресс-релизе Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM).
«Ни один из самолетов или ракет, которые были задействованы в этой миссии, не были успешно поражены сирийскими ПВО, и нет признаков того, что были задействованы российские системы ПВО», - отметили в командовании.
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В пресс-релизе указано, что всего по сирийским объектам было выпущено 105 единиц оружия против трех целей.
В частности, из региона Красного моря американский ракетный крейсер Monterey выпустил 30 ракет Tomahawk, ракетный эсминец Laboon ВМС США - 7 ракет Tomahawk.
С северной части Арабского залива ракетный эсминец Laboon ВМС США Higgins выпустил 23 ракеты Tomahawk.
С восточного Средиземноморья 6 ракет выпустила подводная лодка John Warner (США), 3 ракеты – французский фрегат Languedoc.
Кроме того, с воздуха было запущено 19 ракет с двух бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer.
Также британские ВВС (истребители Tornado и Typhoon) запустили 8 ракет, а истребители ВВС Франции Rafales и Mirages - 9 ракет.
Как сообщал УНИАН, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. Такие действия союзники предприняли после того, как армия Башара Асада в очередной раз применила химическое оружие, в результате чего погибли гражданские лица.
В поддержку действий союзников уже выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Европейского Совета Дональд Туск и другие мировые политики.
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности продолжать принимать меры против режима Асада в случае появления новых химических атак против гражданских лиц. В свою очередь, Россия инициировала созыв Совета безопасности ООН для обсуждения сирийского вопроса.