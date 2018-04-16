Системы ПВО молчали: Россия не сбила ни одной ракеты, выпущенной США по Сирии

Всего объединенные силы США, Франции и Великобритании развернули 105 единиц оружия против трех целей.

Ни одна ракета, выпущенная США и союзниками по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием, не была поражена ПВО. Об этом говорится в пресс-релизе Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM).

«Ни один из самолетов или ракет, которые были задействованы в этой миссии, не были успешно поражены сирийскими ПВО, и нет признаков того, что были задействованы российские системы ПВО», - отметили в командовании.

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В пресс-релизе указано, что всего по сирийским объектам было выпущено 105 единиц оружия против трех целей.

В частности, из региона Красного моря американский ракетный крейсер Monterey выпустил 30 ракет Tomahawk, ракетный эсминец Laboon ВМС США - 7 ракет Tomahawk.

С северной части Арабского залива ракетный эсминец Laboon ВМС США Higgins выпустил 23 ракеты Tomahawk.

С восточного Средиземноморья 6 ракет выпустила подводная лодка John Warner (США), 3 ракеты – французский фрегат Languedoc.

Кроме того, с воздуха было запущено 19 ракет с двух бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer.

Также британские ВВС (истребители Tornado и Typhoon) запустили 8 ракет, а истребители ВВС Франции Rafales и Mirages - 9 ракет.

Как сообщал УНИАН, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. Такие действия союзники предприняли после того, как армия Башара Асада в очередной раз применила химическое оружие, в результате чего погибли гражданские лица.

В поддержку действий союзников уже выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Европейского Совета Дональд Туск и другие мировые политики.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности продолжать принимать меры против режима Асада в случае появления новых химических атак против гражданских лиц. В свою очередь, Россия инициировала созыв Совета безопасности ООН для обсуждения сирийского вопроса.