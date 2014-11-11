Демонстрантов в Варшаве начали разгонять водометами

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканала TVN24.

Пресс-секретарь главного коменданта полиции Мариуш Соколовский сообщил, что большая группа хулиганов в районе площади Вашингтона пыталась спровоцировать драки и атаковала полицейских. "Полиция изолировала их (хулиганов) кордоном от других участников манифестации, стражи порядка применяют средства непосредственного воздействия", — сказал Соколовский.

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Агрессивно настроенные группы молодежи с закрытыми лицами или в масках начали забрасывать полицейских камнями, использовали петарды и файеры. Те в ответ применили водометы. По последним данным, один из полицейских был доставлен в госпиталь с места беспорядков.

В Марше независимости в Варшаве принимают участие несколько десятков тысяч человек. Организаторы манифестации призывают не поддаваться на провокации хулиганов.

Столкновения начались в районе площади Вашингтона, где расположен Национальный стадион (в 2012 году там состоялось открытие Чемпионата Европы по футболу Евро-2012).