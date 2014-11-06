На границе Украины с Польшей могут появиться новые пешеходные переходы

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение группы Piesze przejścia graniczne / пешеходные переходы".

С польской стороны необходимая нормативная база уже создана. Решением польского правительства от 30 ноября 2013 года Варшава разрешила построение пешеходных коридоров в уже существующих дорожных пунктах пропуска на границе с Украиной.

Организаторам уже удалось заручиться поддержкой нескольких польских депутатов, независимо от политической принадлежности. Акцию активно поддержали евродепутат Эльжбета Лукациевская и депутат Сейма, а в то же время советник президента Порошенко по вопросам админреформы Марцин Свенцицкий.

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Для начала пешеходные пункты пропуска могут быть построены в трех дорожных переходах: Гребенное - Рава Русская, Будомеж - Грушев и Долгобычив - Угринов. Кроме того, воевода Подкарпатского воеводства разрешил открытие пешеходной полосы в новом пункте пропуска Мальговицы - Нижанковичи, что на Львовщине, при условии, что на это согласится украинская власть.

Активисты отмечают, что сейчас построение таких переходов зависит от отношения украинской стороны.

"На этом этапе отношение украинской стороны будет ключевым, ведь без согласия Киева доброй воли польских органов будет недостаточно. Мы не имеем ничего против того, чтобы из собственного бюджета финансировать эту инвестицию, однако наши чиновники опасаются, что украинцы будут с этим затягивать", - отметил общественный активист Анджей Новак

Пока только в одном пункте пропуска - Медика-Шегини - разрешено движение пешеходов.