Трамп подписал скандальный закон, «выгоняющий» из Интернета проституток (видео)

14:14, 12 апреля 2018
Мир
463
Дональд Трамп / REUTERS

Как сообщается в сюжете ТСН, в Белом доме надеются, что закон поможет защитить жертв торговли людьми. Некоторые американские сайты, среди которых и сервисы знакомств, уже отказались от подобных разделов.

Читайте такжеТрамп назвал сроки ракетного удара по Сирии

Критики подписанного Трампом закона, в свою очередь, утверждают, что он подвергает опасности работников секс-индустрии, ведь теперь они будут вынуждены вернуться на улицы.

Правозащитники, тем временем, опасаются, что закон позволит правительству оказывать влияние на соцсети и сайты-поисковики.

В январе сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет спецслужбам прослушивать разговоры и собирать информацию на любого человека, за исключением американцев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Трамп#США