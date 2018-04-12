Трамп подписал скандальный закон, «выгоняющий» из Интернета проституток (видео)

Критики документа утверждают, что он подвергает опасности работников секс-индустрии, ведь теперь они будут вынуждены вернуться на улицы.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о противодействии проституции в Интернете, который вызвал в Соединенных Штатах шквал критики.

Как сообщается в сюжете ТСН, в Белом доме надеются, что закон поможет защитить жертв торговли людьми. Некоторые американские сайты, среди которых и сервисы знакомств, уже отказались от подобных разделов.

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Критики подписанного Трампом закона, в свою очередь, утверждают, что он подвергает опасности работников секс-индустрии, ведь теперь они будут вынуждены вернуться на улицы.

Правозащитники, тем временем, опасаются, что закон позволит правительству оказывать влияние на соцсети и сайты-поисковики.

В январе сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет спецслужбам прослушивать разговоры и собирать информацию на любого человека, за исключением американцев.