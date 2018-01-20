Трамп разрешил спецслужбам прослушивать разговоры иностранцев

Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий спецслужбам прослушивать разговоры и собирать информацию на любого человека, за исключением американцев. Об этом он написал в своем "Твиттере".

Читайте такжеСпецслужбы США снова смогут прослушивать телефонные разговоры«Только что подписал раздел 702 закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки (FISA) о продлении сбора зарубежных разведданных. Это уже не тот самый закон, который несправедливо критиковали во время избирательной гонки. Я всегда буду совершать правильные поступки для нашей страны и ставить безопасность американцев на первое место», - отметил он.

Действие обсуждаемого раздела было приостановлено 1 января в связи с истечением срока его полномочий.

В сентябре 2017 года телеканал CNN узнал, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США ведет слежку за 100 тыс. иностранцев по всему миру. Эти данные помогли АНБ выявить угрозы кибербезопасности, исходящие от враждебных правительств, остановить вредоносные кибератаки и сорвать планы группировки «Исламское государство» по подготовке ряда терактов. Критики этой инициативы утверждают, что в ходе шпионажа за иностранными объектами спецслужбы могут получить информацию об американцах, что законом запрещено.