​Премьер Финляндии выступил за ужесточение санкций против России

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Александр Стубб в интервью программе Yle. Он высказал уверенность, что деньги – это лучший посредник при заключении мира. "Это единственный метод: мягкий, но в то же время твердый, который нам стоит использовать", - отметил финский премьер.

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Он отметил, что в последние дни ситуация в Украине обострилась - вновь начались ожесточенные бои. "Ситуация безопасности в Финляндии не изменилась радикально, но ситуация на границе Украины, несомненно, тревожная", - сказал Александр Стубб.

Премьер Финляндии также отметил, что видит тень холодной войны во внешнеполитической доктрине России. "Мы во многих отношениях на пороге холодной войны", - сказал премьер.