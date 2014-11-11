Кэмерон: Британия против холодной войны с Россией, но готова ужесточить санкции

Премьер-министр Дэвид Кэмерон, выступая на ежегодном банкете у лорд-мэра Лондона, заявил, что усиление давления на Россию не является неизбежным шагом и никто намеренно не ищет такого решения, однако действия РФ вынуждают к переосмыслению этого вопроса, сообщает Reuters.

"Незаконные действия России в Украине дестабилизируют суверенное государство и нарушают его территориальную целостность. Они нарушают международные правила. Они презирают демократическое стремление украинского народа решать собственное будущее. В эти выходные снова были обстрелы и отчеты о поставках тяжелого вооружения из России на юго-восток Украины. Я не верю в военное решение ситуации, есть другие методы. Экономические санкции против России уже имеют последствия", - заявил британский премьер.

"Действия России представляют огромную опасность для остальной части Европы. И нам не нужно напоминать о последствиях, которые бывают, если страны Европы "закрывают глаза" на агрессивное поведение большей страны по отношению к меньшим странам", - заявил Кэмерон.

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«Есть те, кто считает, что это не наше дело и мы не должны вмешиваться. А есть те, кто считает, что мы просто ничего не можем поделать, поскольку у нас нет никакого влияния. Я считаю, что обе эти позиции ошибочны», — сказал глава правительства.

Кроме того, он добавил, что если ситуация в Украине не изменится, Великобритания готова увеличить давление на Россию. Он отметил, что свою позицию он "предельно ясно" объяснит Путину в Брисбене, на форуме G-20.

"Если Россия продолжит вести себя по текущему сценарию, мы ужесточим давление, и отношения России с остальным миром будут радикально отличаться от прежних", - добавил Кэмерон.