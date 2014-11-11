ЕС обсудит новые санкции против России на следующей неделе

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на открытии Берлинского форума по внешней политике, посвященного роли Германии и ЕС в международных делах.

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Как заявил ранее ТАСС постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, тема санкций против России будет рассмотрена на министерской встрече Евросоюза в следующий понедельник, 17 ноября. Для продления санкций и для их пересмотра требуется единогласное решение всех 28 стран ЕС.