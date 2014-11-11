США: Россия милитаризирует ситуацию на Донбассе

Об этом заявила в понедельник официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки в связи с сообщениями о передвижении крупных военных колонн тяжелых вооружений и танков к линии фронта на Донбассе в последние дни, передает Радио Свобода.

По словам пресс-секретаря, там сепаратисты намерены осуществить территориальные захваты вне линии контакта сторон.

"Нет оправданий этим постоянным и неустанным нарушениям "минского протокола" Россией и ее марионетками. Если Россия полностью привержена "минским договоренностям и миру в Украине, тогда она перестанет разжигать огонь, предоставляя все новое вооружение и поддержку сепаратистам, и выведет всех российских военнослужащих и военную технику из Украины, а также призовет своих марионеток прекратить нарушение перемирия, освободить заложников и перекрыть международную границу", - подчеркнула пресс-секретарь.

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При этом она напомнила: "Как четко заявлял Белый дом 3 ноября, если Москва далее презирать обязательства, которые она взяла на себя в Минске, и продолжит дестабилизацию и свои опасные действия, цена этого для России возрастет".

Псаки также обратила внимание на сообщение, что власти России "закрыли покрывалом государственной тайны то, что произошло с ее десантниками из Пскова, убитыми в боях на Донбассе летом".