Американский сенатор, потерявшая на войне обе ноги, родила дочь

Мать двоих детей Тэмми Дакуорт - первая женщина с инвалидностью, избранная в Сенат. Также она - первая американка с азиатскими корнями, ставшая членом Конгресса.

50-летняя Тэмми Дакуорт, потерявшая обе ноги на войне в Ираке, стала первым действующим американским сенатором, родившим ребенка. Также она стала одной из десяти женщин в истории США, которые родили ребенка, занимая выборный пост.

Как передает Русская служба Би-би-си, девочку назвали Мейли Перл Боулсби, в честь бабушки Дакуорт, работавшей медсестрой во время Второй мировой войны. Мейли - вторая дочь Дакуорт. Младенец родился в больнице в пригороде Вашингтона.

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"Как бы ни было сложно нести груз материнства, я - не единственная в мире работающая мать, а мои дети вдохновляют меня на то, чтобы работать больше и защищать интересы трудящихся семей", - заявила Дакуорт.

Она рассказала журналистам, что забеременеть во второй раз ей удалось с трудом после нескольких циклов искусственного оплодотворения и выкидыша.

В 2012 году Дакуорт стала первой женщиной с инвалидностью, избранной в Сенат. Она также первая американка с азиатскими корнями, ставшая членом Конгресса. Первый ребенок Дакуорт, девочка Абигейл, родилась в 2014 году.

В 2018 году она стала автором нескольких законопроектов, направленных на то, чтобы облегчить жизнь молодым матерям. В частности, она предложила создать во всех аэропортах комнаты матери и ребенка.

Как сообщал УНИАН, ранее режиссер Стивен Спилберг заявил, что готов сделать Индиану Джонса женщиной.