Россия и Иран несут ответственность за химическую атаку в Сирии - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран несут ответственность за поддержку президента Сирии Башара Асада и химическую атаку в этой стране.
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Об этом Трамп написал в Twitter.
"Многие погибли, в том числе женщины и дети, в результате безумной химической атаки в Сирии. Район злодеяний заблокирован и окружен сирийской армией, что делает его полностью недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку животного Асада. Большая цена...", - заявил президент США.
Как сообщал УНИАН, о химической атаке 7 апреля в сирийском городе Дума сообщили несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах.
По разным данным, после атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.
Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.
При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.
Город Дума остается последним оплотом повстанцев в Восточной Гуте. Он окружен сирийскими войсками, которым оказывают поддержку и российские силы. Во время переговоров с Москвой повстанцы пытались добиться права остаться в городе в качестве местных сил безопасности. Однако в пятницу, 6 апреля, переговоры зашли в тупик, и на город началось масштабное наступление при поддержке авиации и артиллерии.
Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018