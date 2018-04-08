Россия и Иран несут ответственность за химическую атаку в Сирии - Трамп

Также президент США осудил применение в сирийском городе Дума в Восточной Гуте химического оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран несут ответственность за поддержку президента Сирии Башара Асада и химическую атаку в этой стране.

Читайте такжеReuters описал схему переправки российских наемников в Сирию

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Многие погибли, в том числе женщины и дети, в результате безумной химической атаки в Сирии. Район злодеяний заблокирован и окружен сирийской армией, что делает его полностью недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку животного Асада. Большая цена...", - заявил президент США.

Как сообщал УНИАН, о химической атаке 7 апреля в сирийском городе Дума сообщили несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах.

По разным данным, после атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

Город Дума остается последним оплотом повстанцев в Восточной Гуте. Он окружен сирийскими войсками, которым оказывают поддержку и российские силы. Во время переговоров с Москвой повстанцы пытались добиться права остаться в городе в качестве местных сил безопасности. Однако в пятницу, 6 апреля, переговоры зашли в тупик, и на город началось масштабное наступление при поддержке авиации и артиллерии.