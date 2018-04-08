США и Северная Корея готовят встречу Трампа и Ким Чен Ына - CNN

02:30, 08 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Несколько источников сообщили об этом CNN. Отмечается что подготовкой встречи в режиме секретности занимаются разведывательные службы обеих стран

Официальные представители американского и северокореского разведывательных ведомств несколько раз контактировали и один раз встретились на территории третьей страны, обсуждая место будущей встречи Дональна Трампа и Ким Чен Ына.

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Северная Корея, по данным источника CNN, хотела бы провести встречу на своей территории, в Пхеньяне. Однако, позиция Вашингтона по этому вопросу пока неизвестна. Источники сообщили, что среди возможных иных мест называется и столица Монголии Улан-Батор.

Что касается времени встречи, то речь может идти о конце мая или июне этого года. 

Как сообщалось, ранее американская разведка установила закрытый канал связи с КНДР.

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Теги: #США#КНДР#Ким Чен Ын#Дональд Трамп