США заблокировали проект заявления по ситуации в секторе Газа в Совбезе ООН

Штаты стали единственной из 15 стран, которая выразила свои возражения.

Соединенные Штаты Америки заблокировали проект заявления Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа, где продолжаются столкновения между палестинцами и армией Израиля.

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Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление посла Палестины при ООН Рияда Мансура. По его словам, в проекте заявления «подтверждается право палестинцев на мирную демонстрацию» и «одобряется призыв генсека Гутерриша провести независимое расследование смертей на акциях протеста в Газе».

Кроме того, Мансур назвал отказ США «безответственным», заявив, что они «дали Израилю зеленый свет для продолжения давления на гражданское население в Газе».

В то же время посол Израиля в ООН Дэнни Данон подчеркнул, что Совбез «должен осудить ХАМАС, который использует детей в качестве живого щита... и должен призвать к прекращению этих провокаций».

Как сообщал УНИАН, 30 марта на границе между Израилем и сектором Газа между участниками организованной палестинцами акции протеста - так называемого «Большого марша возвращения» - и израильскими силовиками произошли столкновения, в результате которых погибли не менее 17 человек, более 1400 получили ранения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини потребовали разобраться в ситуации.

В ответ на это министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что его страна не намерена проводить независимое расследование столкновений в секторе Газа.