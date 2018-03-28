Израиль разместил более 100 снайперов на границе сектора Газа из-за палаток палестинцев

Организаторы акции, направленной на защиту прав палестинцев, намерены разбить вдоль границы с Израилем пять палаточных городков.

Израильская армия разместила на границе сектора Газа более 100 снайперов. Это сделано в преддверии запланированных в Палестине массовых выступлений.

Как передает РБК, об этом со ссылкой на генерал-лейтенанта израильской армии Гади Айзенкота сообщает Reuters. Стрелки отозваны из армейских частей, преимущественно спецназа.

Читайте такжеИзраиль заявил о ракетном обстреле юга страны из сектора Газа

По данным агентства, организаторы акции, направленной на защиту прав палестинцев на земли, которые сейчас считаются израильскими, намерены разбить вдоль границы пять палаточных городков. Они ожидают, что к акции присоединятся тысячи людей.

В понедельник, 26 марта, израильская армия активировала на границе сектора Газа систему ПРО «Железный купол». Позже выяснилось, что срабатывание защиты было ложным - ракетного обстрела в сторону Израиля не было. Военные заявили, что инцидент расследуется, и пообещали принять меры, чтобы такие ошибки впредь не повторялись.

Как сообщал УНИАН, ранее Израиль признался в уничтожении ядерного реактора в Сирии в 2007 году.