В США подтвердили, что Тихонова - дочь Путина, и ввели санкции против ее мужа

Чиновники убеждены, что обогащение мужчине принесла именно женитьба.

Министерство финансов США подтвердило, что Екатерина Тихонова - дочь Владимира Путина. А затем применило санкции против ее мужа Кирилла Шамалова.

Об этом говорится в пояснительной записке к новому санкционному списку, куда попал муж Тихоновой, пишет ТСН.uа.

"Шамалов женился на дочери Путина, Катерине Тихоновой, в феврале 2013 года, и его состояние в разы выросли вскоре после вступления в брак. За 18 месяцев он получил большую долю акций "Сибура" — российской компании, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа", - сказано в записке.



Впервые Екатерину Тихонову назвали дочерью Путина в начале 2015 года, но первое публичное подтверждение личности Тихоновой было сделано только через почти три года. Сам Путин отказывается отвечать на вопросы журналистов о своих дочерях.

У Путина двое детей - Мария, которая родилась в 1985 году в Ленинграде, и Екатерина, родившаяся в 1986 году в Дрездене.