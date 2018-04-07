В США подтвердили, что Тихонова - дочь Путина, и ввели санкции против ее мужа

13:48, 07 апреля 2018
Мир
1014
Министерство финансов США подтвердило, что Екатерина Тихонова - дочь Владимира Путина / фото Znak.com

Об этом говорится в пояснительной записке к новому санкционному списку, куда попал муж Тихоновой, пишет ТСН.uа.

"Шамалов женился на дочери Путина, Катерине Тихоновой, в феврале 2013 года, и его состояние в разы выросли вскоре после вступления в брак. За 18 месяцев он получил большую долю акций "Сибура" — российской компании, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа", - сказано в записке.
 

Против Кирилла Шамалова ввели санкции / фото Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Впервые Екатерину Тихонову назвали дочерью Путина в начале 2015 года, но первое публичное подтверждение личности Тихоновой было сделано только через почти три года. Сам Путин отказывается отвечать на вопросы журналистов о своих дочерях.

У Путина двое детей - Мария, которая родилась в 1985 году в Ленинграде, и Екатерина, родившаяся в 1986 году в Дрездене.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #санкции США#дочь Путина Тихонова#минфин сша